Mateada, desfile e bailes, são atrações neste fim de semana em Alegrete

Muita música, mateada e desfile cívico, irão movimentar o Município nestes dias que marcam a Independência do Brasil.

Logo no sábado, na parte da tarde, a partir das 13h30min, acontece o desfile cívico. Entidades municipais, escolas e demais agremiações, irão desfilar na praça Getúlio Vargas para todos os alegretenses que gostam e acompanham esse tipo de atividade.

No período da noite, no CTG Farroupilha, em mais uma apresentação em Alegrete, Quarteto Coração de Potro e o grupo Gaitaço Tchê. O evento começa a partir das 22h30min e contará com um bom público no local.

Domingo pela parte da manhã, no feriado de 7 de Setembro, ocorrem os desfiles dos quartéis e demais entidades de segurança do Município. A partir das 9h da manhã na Praça Getúlio Vargas ficará tomada pelas forças de segurança que atuam em Alegrete.

No período da tarde, ocorre a 4º Mateada dos Festejos Farroupilha também na própria Praça Getúlio Vargas. No mesmo local, ocorre o desfile das escolas estaduais e privadas que fecham as apresentações na semana da pátria.