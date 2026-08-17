Mateada reúne tradição, música e dança e abre programação dos Festejos Farroupilhas 2026

A Praça José Vissantainer, no Distrito de Passo Novo, a 33 quilômetros da área urbana de Alegrete, transformou-se em um grande salão a céu aberto neste domingo, com a realização da primeira Mateada dos Festejos Farroupilhas 2026 do município.

Com a participação de representantes de CTGs e piquetes de Alegrete, além de músicos, declamadores e grupos de danças tradicionais, o evento levou à comunidade uma tarde de música, cultura e convivência, em um ambiente marcado pelo tradicionalismo gaúcho.

Para o coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, a primeira mateada alcançou o objetivo de aproximar a programação da comunidade e valorizar os artistas e grupos locais.

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“Foi um sucesso. Tivemos a representação dos CTGs e piquetes de Alegrete, muita participação e, ainda, a colaboração do clima”, destacou Trindade.

A programação das mateadas foi planejada como uma forma de envolver diferentes comunidades de Alegrete e, ao mesmo tempo, antecipar o clima dos Festejos Farroupilhas. As atividades também buscam abrir espaço para a apresentação de talentos artísticos locais e fortalecer a cultura e a tradição gaúcha.

Próxima mateada será no Bebedouro

A programação terá continuidade no próximo domingo, 23 de agosto, com a segunda Mateada dos Festejos, na Praça do Bebedouro, a partir das 14h.

Além das mateadas, uma extensa agenda de atividades está prevista para Alegrete ao longo dos próximos dias, preparando o município para a Semana dos Festejos Farroupilhas, um dos principais momentos de celebração da cultura tradicionalista no Estado.

No dia 30 de agosto, será realizado o Concurso de Prendas e Peões dos Festejos Farroupilhas, no DTG Emílio Zuñeda.

Setembro concentra programação tradicionalista

A programação segue em setembro. No dia 4, será realizado o Seminário e Caminhada do Dia do Jovem Tradicionalista, no Grupo Nativista Ibirapuitã, com atividades pela manhã e à tarde.

No dia 6, Alegrete terá uma agenda com duas atividades: pela manhã, a Cavalgada da Casa do Gaúcho; à tarde, a 3ª Mateada, na Praça Rui Ramos, conhecida como Praça dos Patinhos.

No dia 7, também na Praça Rui Ramos, acontece o concurso Mais Bem Pilchado a Cavalo, em horário ainda a ser informado.

Já no dia 10, está prevista a Distribuição da Chama Crioula, às 9h, no Marco das Três Divisas.

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No dia 13, a programação ganha um dos seus momentos simbólicos com a Chegada da Chama Crioula, às 9h, na Praça Getúlio Vargas. No mesmo local, às 14h, será realizada a 4ª Mateada.

Ainda no dia 13, às 14h, ocorre a tradicional Audiência Crioula, no CTG Aconchego dos Caranchos. Às 19h, a Missa Crioula será realizada na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

No dia 16 de setembro, às 19h, a Câmara de Vereadores recebe a Sessão Solene alusiva aos Festejos Farroupilhas. Pela manhã, às 9h, também está programada a Cavalgada Amigos do Caverá.

Desfiles movimentam a Semana Farroupilha

A reta final da programação será marcada pelos tradicionais desfiles nos distritos e na área urbana de Alegrete.

17 de setembro — Desfile da Conceição, no Polo da Conceição, às 9h, e Apresentação Temática, na Praça Getúlio Vargas, às 19h.

19 de setembro — Desfile do Passo Novo, às 9h.

20 de setembro — Desfile do Dia do Gaúcho, na Praça Getúlio Vargas, às 9h, seguido pelo encerramento e arriamento das bandeiras, às 18h.

26 de setembro — Desfile do Jacaquá, às 9h.

27 de setembro — Desfile do Mariano Pinto, às 9h.

Com uma programação que combina mateadas, música, dança, cavalgadas, concursos, cerimônias tradicionalistas e desfiles, Alegrete começa a construir, ainda em agosto, o ambiente para uma das maiores celebrações da cultura gaúcha.

A primeira mateada, realizada em Passo Novo, deu o tom do que a organização pretende para os próximos dias: levar os Festejos para as comunidades, valorizar quem mantém viva a tradição e fazer da cultura gaúcha uma experiência compartilhada por toda a população.

Mateada do Passo Novo