Matheus, o Maradona de Alegrete, foi aprovado em peneira do Grêmio

Matheus Severo Pimentel, completou 10 anos no dia 30 de abril e tem como sonho se tornar jogador de futebol.

No ultimo sábado (07), Matheus esteve em Manoel Viana, no campo do DAER e deu um importante passo para concretização de seu sonho. Ele participou da avaliação de base comandada pelo observador técnico do Grêmio Porto-alegrense, Wagner Fagundes.

A iniciativa foi promovida pela escolinha Meia Boca Jrs e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Manoel Viana, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte e à juventude.

Durante a manhã, atletas das categorias Sub-13 e Sub-15 demonstraram suas habilidades. Já à tarde, foi a vez das categorias Sub-09 e Sub-11 entrarem em campo. Ao final do dia, 11 atletas foram selecionados para integrar treinos em Porto Alegre com o time do Grêmio.

Pelo Sub-11, o alegretense foi aprovado e em agosto embarca para uma série de testes finais para integrar a escolinha do Tricolor. Não foi só uma vitória, uma etapa vencida. Para Matheus tem um significado bem maior, pelos obstáculos que ele vem superando a cada dia.

O filho do casal Mitiele Ferreira Severo e Daniel Rodrigues Pimentel, nasceu prematuro e com os pés congênitos. Desde então foi uma corrida contra o tempo. Com dias de vida foi transferido para Passo Fundo onde uma ortopedista pediatra muito conhecida cuidou do caso. A família fez várias rifas e galetos para o custeio do tratamento que foi particular. Matheus é gêmeo de uma menina.

A mãe Mitiele conta que ele usou gesso e botas ortopédicas e quem vê e não conhece a história ficam impressionados porque ficou perfeito. A primeira escolinha do Matheus foi Grêmio da Arena onde recebeu o apelido de Maradona, devido a sua raça e habilidade jogando. Quando fechou a escolinha, ele seguiu treinando com o Rodrigo Gasolina na RG Futsal.

Esforçado nos treinamentos, Maradona é o pupilo do professor Rodrigo, que puxa e extrai o máximo do atleta. Ele também integra o elenco Sub-11 do Flamenguinho. A mãe confessa que o filho é um milagre de Deus, e comemora cada conquista do pequeno.

O outro irmão de Matheus, o Davi de 7 anos, segue os passos do Maradona, já está na RG Futsal. Matheus joga desde os 5 anos, incentivado pelo vó Elisete Martins Ferreira, que faleceu ano passado. Ela que colocou ele na escolinha e levava Maradona aos treinamentos.

Agora, Maradona segue os treinamentos na RG e aguarda o chamado do Grêmio, possivelmente em agosto, para marcar mais um golaço na vida.