Mato toma conta do trevo principal de acesso à cidade

O trevo principal de acesso a Alegrete, pela Avenida Assis Brasil, é um dos que estão com pasto alto. Moradores de bairros que precisam cruzar por este local, como os dos bairros Piola, Gamino e José de Abreu são os que gestionam a limpeza e boa iluminação.

Com o crescimento da Zona Leste, o gargalo no trânsito é a travessia da ponte

Canteiros do trevo pricipal de acesso a Alegrete

O objetivo é dar segurança a condutores que adentram os trevos, tanto para chegar a cidade ou cruzar pela BR 290, bem como a pedestres que se utilizem daquela via para chegar ou sair de casa em bairros daquela região da cidade.

A secretaria de infraestrutura, reponsável pela limpeza na cidade, por meio do titular Mário Rivelino Soares, informa que sempre entra em contato com o DNIT solicitando a limpeza dos trevos de acesso a Alegrete. Ele diz que se for informado que não teriam condições de fazer esse serviço vai tentar ajustar as enormes demandas de sua pasta, visto a importância daquele local.