Matrículas 2027: inscrições para a rede estadual já começaram na sexta-feira

Primeira etapa segue até 6 de novembro e contempla novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, cursos técnicos e EJA

As famílias de Alegrete que pretendem matricular crianças, adolescentes ou adultos na rede estadual de ensino em 2027 já devem ficar atentas ao calendário divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul. A primeira etapa de inscrições começou na sexta-feira, 2 de outubro, e segue até 6 de novembro de 2026.

O processo faz parte da chamada pública para ingresso e matrícula no ano letivo de 2027 e deve ser realizado pelo Portal de Matrículas do Estado, por meio do site Escola RS – Matrículas, com acesso utilizando a conta Gov.br.

Para quem tiver dificuldade de acesso à internet ou precisar de orientação durante o processo, a inscrição também poderá ser realizada presencialmente, com atendimento na escola estadual mais próxima.

Quem precisa fazer a inscrição?

Nesta primeira etapa, o processo contempla diferentes modalidades de ensino. Em Alegrete, podem participar famílias e estudantes que buscam ingresso nas seguintes etapas:

Educação Infantil – 4 e 5 anos ;

; 1º ano do Ensino Fundamental ;

; 1º ano do Ensino Médio ;

; 1º ano do Curso Normal (Magistério) e aproveitamento de estudos;

e aproveitamento de estudos; 1º ano da Educação Profissional Subsequente – Cursos Técnicos ;

; Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos ensinos Fundamental e Médio.

A orientação é que pais ou responsáveis não deixem a inscrição para os últimos dias, especialmente nos casos de crianças que ingressarão pela primeira vez na rede estadual.

Escolha do uniforme será feita durante a inscrição

Uma das novidades para o processo de 2027 é que a escolha do uniforme escolar poderá ser realizada pelo próprio estudante ou responsável no momento da inscrição online. A medida integra o procedimento de matrícula e permite que a escolha seja feita juntamente com o cadastro para ingresso na rede estadual.

Quando sairá o resultado?

Após o encerramento do período de inscrições, a previsão é de que os resultados da primeira etapa sejam divulgados em 9 de dezembro de 2026. A consulta também será realizada pelo portal oficial de matrículas. Depois da divulgação da escola designada, os estudantes ou responsáveis deverão comparecer à instituição indicada para efetivar a matrícula. O período para confirmação presencial será de 9 a 18 de dezembro de 2026.

Segunda etapa acontece em dezembro

O calendário também prevê uma segunda etapa para outros estudantes. Entre 13 de dezembro de 2026 e 6 de janeiro de 2027, serão realizadas inscrições destinadas aos alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º e 3º anos do Ensino Médio.

O período também atenderá candidatos que eventualmente perderem o prazo da primeira etapa. Já para os estudantes que buscam ingresso nos anos adiantados do Curso Normal e nos 2º e 3º anos dos Cursos Técnicos, as inscrições deverão ser realizadas diretamente nas escolas estaduais.

Atenção ao calendário

Para as famílias de Alegrete que pretendem ingressar na rede estadual no próximo ano, os principais prazos da primeira etapa são:

Etapa Data Início das inscrições 2 de outubro de 2026 Fim das inscrições 6 de novembro de 2026 Divulgação dos resultados 9 de dezembro de 2026 Efetivação da matrícula 9 a 18 de dezembro de 2026 Segunda etapa de inscrições 13/12/2026 a 06/01/2027

Como fazer a inscrição

O cadastro deve ser realizado no portal oficial de matrículas do Governo do Estado, utilizando login pela plataforma Gov.br.

Portal Escola RS – Matrículas:

escola.rs.gov.br/matriculas

Em caso de dúvidas ou impossibilidade de realizar o procedimento pela internet, a orientação é procurar uma escola estadual de Alegrete para receber auxílio.

Famílias devem ficar atentas aos prazos

Com o início das inscrições nesta sexta-feira, as famílias alegretenses que pretendem garantir uma vaga na rede estadual para 2027 devem conferir em qual etapa o estudante se enquadra e realizar o cadastro dentro do período estabelecido. A primeira etapa permanece aberta por pouco mais de um mês, até 6 de novembro. Depois, os resultados serão divulgados em dezembro e os responsáveis deverão comparecer à escola indicada para confirmar a matrícula. O calendário completo e as orientações oficiais estão disponíveis no Portal de Matrículas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.