Matteus Amaral aborda situação do RS e fala sobre o namoro com Isabelle no Encontro com Patrícia Poeta

O ex-BBB que esteve em Porto Alegre e também se mobilizou em Alegrete para ajudar os desabrigados, deu seu relato sobre o que viu e viveu durante esse tempo, afirmando que não há como explicar para quem não testemunhou tudo de perto.

“Fiquei três dias lá em Porto Alegre. Nos mobilizamos de todas as formas, organizamos vaquinhas e conseguimos arrecadações de alimentos e roupas”, relatou Matteus sobre sua atuação. Apesar da satisfação em ajudar, o ex-BBB compartilhou o quão difícil foi se deparar com a situação.

Além disso, o alegretense fez questão de enaltecer seu namoro com Isabelle Nogueira. “Estamos vivendo nossa relação, estou conhecendo melhor a cultura e os costumes dela. Em breve, vamos ao Rio Grande do Sul para que ela conheça a lida do campo, meu cavalo Chupim, e para que eu possa colocar uma bombacha e um lenço nela”, destacou o gaúcho.

Patrícia Poeta quis saber como o “Alegrete” passaria o dia com a namorada. “Estou me preparando psicologicamente. Sou até suspeito de falar da Isabelle; ela é uma pessoa super especial, por quem tenho um carinho imenso, muito respeito e admiração, tanto como namorada quanto como amiga. É alguém que gosto muito e com quem desejo continuar vivendo. Embora seja tudo muito recente, é também muito intenso”, contou.

Matteus contou ainda que Isabelle já conheceu sua família, menos sua avó. Mas, em julho, após o Festival de Parintins, que acontece no Amazonas, a cunhã-poranga tem planos de visitar a casa do gaúcho.

