Matteus Amaral: o ativista de causas sociais que faz a diferença nas cheias do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul vem passando por uma fase desoladora com as cheias que assolam o Estado. O ex-BBB, Matteus Amaral, participou de diversas ações de apoio que contribuíram com as pessoas mais necessitadas atingidas pelas enchentes.

O primeiro gesto do alegretense, foi a vaquinha solidária. O gaúcho em participação com o influenciador, Badim e demais parceiros, arrecadou mais de R$ 72 milhões em quinze dias de campanha. Durante o período, diversos famosos como, Whinderson Nunes, Zeca Pagodinho, Neymar, Anitta e Luciano Hulk, divulgaram a campanha solidária.

No mesmo período, o alegretense encabeçou uma QG solidário. O local foi o principal ponto de distribuição de mantimentos e marmitas para os desalojados e atingidos pela enchente em Alegrete. Durante sete dias, mais de 1500 marmitas foram distribuídas para mais de oito bairros atingidos pela cheia do rio Ibirapuitã.

Na última semana, a equipe de Matteus fez do salão Paroquial da Igreja Matriz um ponto de arrecadação de mantimentos. Na próxima quinta-feira, dois caminhões da empresa Sott Alimentos vão levar para Porto Alegre e cidades da região Metropolitana os produtos arrecadados em Alegrete. No último fim de semana, o alegretense esteve in loco para ver a situação dos atingidos, segundo ele, o cenário era devastador com águas atingindo o teto de algumas residências.

Na noite da última segunda-feira (13), uma edição especial do Martelo Solidário agitou as redes sociais. O alegretense doou uma boina que usou durante o BBB-24, um uruguaianense arrematou o artigo por R$5.000 reais, além disso, um quadro do seu cavalo, Chupim, foi leiloado pelo valor de R$ 130.000 reais para um empresário do Rio de Janeiro, todo valor revertido será destinado aos atingidos no Rio Grande do Sul. A transparência e a destinação apropriada dos fundos são prioridades para os organizadores, garantindo que a ajuda chegue a quem realmente precisa.