Matteus Amaral Vargas, de Alegrete, é o 9º confirmado no BBB24

O alegretense Matteus Amaral Vargas, foi confirmado como o nono participante do Big Brother Brasil 2024 nesta sexta-feira (5). Com 27 anos de idade, ele integra o grupo Pipoca do programa.

Estudante de engenharia agrícola, Matteus compartilhou sua motivação para entrar no reality show. Ele acredita que sua maneira peculiar de se expressar e sua paixão pela dança o tornam um candidato interessante para o programa. O jovem também expressou o desejo de proporcionar uma vida melhor para sua família, declarando que está disposto a enfrentar os desafios do programa para alcançar seus objetivos.

A participação de Matteus Amaral Vargas no BBB24 adiciona mais um nome à lista de competidores, prometendo trazer diversidade e diferentes perspectivas para a dinâmica do reality. Agora, os telespectadores aguardam ansiosos para ver como o estudante de engenharia agrícola se destacará e enfrentará os obstáculos da casa mais vigiada do Brasil.