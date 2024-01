Matteus é convidado pela líder para integrar o grupo VIP

Ela teve direito a dez pulseiras e, dentre seus escolhidos, selecionou o alegretense Matteus Amaral como um dos beneficiados.

No VIP estão, além da líder Deniziane: Alane, Matteus, Marcus Vinicius, Maycon, Leidy Elin, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo. O primeiro Paredão do BBB 24 foi formado, e Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna disputam a permanência na casa mais vigiada do país.

Identificado ciclista que morreu atropelado na BR 290 em Alegrete

Operação Integrada em Alegrete visa redução de crimes violentos

A votação para a berlinda aconteceu na última terça-feira, 9, e contou com uma série de gafes dos brothers e sisters, que fizeram uma indicação aberta no segundo dia de confinamento. Matteus foi o último participante sorteado para votar em alguém da casa para o primeiro Paredão. O brother quis devolver o voto que recebeu de Isabelle, mas esqueceu que a dançarina estava imune por ter sido a mulher mais votada pelo público para entrar na casa do BBB 24. O estudante de Engenharia Agrícola chegou a confundir Tadeu com o voto, mas terminou escolhendo Giovanna.