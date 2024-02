Matteus é eliminados da 8ª Prova do Líder após sete horas

Na madrugada desta sexta-feira (9), durante a oitava prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 24, o participante Matteus Amaral, natural de Alegrete, foi eliminado após uma maratona de sete horas de competição. Junto com Marcus Vinicius, ambos não conseguiram localizar as caixas necessárias dentro do tempo estipulado, o que os impossibilitou de prosseguir na dinâmica.

A prova em questão, de caráter resistente, teve início na tarde de quinta-feira (8), requerendo dos participantes agilidade e concentração. Todos os integrantes da casa foram convocados para a disputa, exceto Giovanna, que se encontra em fase de recuperação de uma fratura no pé.

A competição continua nesta manhã de sexta-feira (9), com os demais participantes buscando a liderança que garante não apenas uma semana no VIP, mas também o poder de indicar um colega para o paredão que será formado no domingo (11).

Após a conclusão da prova, os integrantes do VIP e da Xepa serão definidos, marcando mais um passo crucial no desenrolar do reality show.

Permanecem na disputa Alane, Beatriz e Lucas, enquanto diversos outros participantes já foram eliminados ao longo da competição, entre eles MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Rodriguinho, Leidy Elin, Isabelle, Davi, Michel, Pitel, Wanessa, Fernanda, Matteus, Marcus Vinicius, Raquele e Deniziane.