No início da tarde, o alegretense participou de mais uma prova, na qual o critério abordado foi a memória. Patrocinada pela Electrolux, os participantes precisavam memorizar uma sequência de produtos da empresa. Marcus foi o felizardo e ganhou 5 mil reais com essa dinâmica.

Logo depois, Matteus ficou encarregado de cozinhar para o grupo VIP. O alegretense preparou uma massa com bacon que encantou o paladar dos participantes. O cantor “Rodriguinho” ressaltou que nunca tinha comido macarrão com aquele tempero e elogiou o dom culinário do gaúcho.

Nesse momento, a grande maioria dos brothers estão na piscina tomando banho de sol. No período da noite, acontece a primeira festa temática do líder.