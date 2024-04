Matteus fez com louvor sua parte no BBB, agora seu destino no programa está na mãos da população

Na iminência da grande final do reality show Big Brother Brasil 24, os holofotes se voltam para um dos finalistas mais cativantes desta temporada: Matteus Amaral, o representante do Alegrete que conquistou o coração do público ao longo de sua jornada na casa mais vigiada do país.

Na noite de ontem (15), em um momento marcante transmitido ao vivo, Matteus foi profundamente tocado pelas palavras de sua avó, Neuza França. No Sincerão do Amor, como destacado por Tadeu Schmidt, apresentador do programa, o jovem alegretense não conteve a emoção. “Ela é o meu pilar, Tadeu”, exclamou Matteus em resposta às palavras de sua avó.

Após esse momento comovente, Matteus retirou-se para a área externa próxima à piscina, onde desabafou sozinho, expressando sua gratidão a todos que o apoiaram ao longo de sua jornada até o programa. Ele fez questão de destacar sua profunda gratidão a Deus por guiar seus passos ao longo dos três meses dentro da casa.

A família desempenha um papel fundamental na vida de Matteus. Ele faz questão de mencionar sua avó, sua mãe Luciane Amaral, seu padrasto Luciano Noetzold e seu irmão Luan Noetzold como pilares de seu apoio. Matteus também reconhece a importância de seus irmãos por parte de pai biológico em sua vida.

Um aspecto notável da personalidade de Matteus, como observado por seu padrasto Luciano Noetzold em uma entrevista anterior, ao PAT, é sua incrível responsabilidade desde tenra idade. Aos oito anos, Matteus já demonstrava habilidades de cozinhar e lidar com tarefas domésticas complexas, incluindo o processo de carnear uma ovelha. Quando seu irmão veio para a cidade com o objetivo de estudar, ele assumiu a compromisso de cuidá-lo, demonstrando seu grande amor e dedicação.

O maior desejo de Matteus é proporcionar uma vida melhor para sua família. Ele sente o peso dessa responsabilidade e sonha em ser capaz de oferecer à sua avó a oportunidade de desfrutar dos prazeres simples da vida, como fazer compras no mercado, sem ter que definir o que deve comprar de mais urgente. Entrar e colocar no carrinho o que deseja comer ou fazer sem restrições.

No final de sua reflexão, Matteus expressou sua confiança no povo gaúcho e na sua cidade Natal Alegrete, acreditando que estão unidos votando muito para o título de campeão do Big Brother Brasil 24. Com sua autenticidade, humildade e dedicação à sua família, Matteus conquistou não apenas os corações dos espectadores, mas também deixou uma marca indelével na história do programa.