Matteus ressalta importância de ganhar a Prova do Anjo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira(5), ocorre mais uma Prova do Líder no Big Brother Brasil 24. Segundo o divulgado pela produção do reality, a dinâmica deve ocorrer entre as 12h e às 14h pelo horário de Brasília. Essa prova, será autoimune, ou seja, o ganhador estará livre do paredão.

A empresa que será representada na dinâmica, ainda não foi divulgada. O Grupo Fadas, conversou na noite da última quinta-feira, após a liderança de Lucas Buda, a importância de vencer o Anjo dessa sexta-feira.

Em uma das conversas, Matteus Amaral ressaltou para Beatriz Brasil que mais do que nunca precisa ganhar a prova.”Preciso vencer esse Anjo, nem é pra dar o monstro ou outra coisa, o negócio é que o Buda ganhou o líder e um nosso já ta na berlinda, se não ganharmos, já era”, disse o alegretense.

