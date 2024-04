Matteus vence a prova e é o último anjo desta edição do BBB

No começo da tarde desta sexta-feira, ocorreu mais uma Prova do Anjo no BBB 24. Matteus Amaral, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Beatriz Brasil, Alane Dias e Giovanna Lima, disputaram a dinâmica que testava; agilidade, inteligência e sorte dos participantes da Casa mais Vigiada do Brasil.

A prova consistia em um labirinto onde os brothers tinham que achar dez placas com uma oferta de desconto da patrocinadora da dinâmica. Matteus realizou a prova em 1:40 e venceu com sobras a prova que lhe deu imunidade do próximo paredão.

O alegretense venceu pela 5ª vez o colar do Anjo. Com essa imunidade, Matteus está imune da formação do paredão que acontece essa noite. Lucas Henrique, que continua na liderança, manda alguém direto para a berlinda. Depois, a casa vota no Confessionário para salvar alguém, ou seja, os dois menos votados vão para o Paredão.

Fotos: Gshow