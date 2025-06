Maturidade ativa do SESC de Alegrete presente no encontro nacional em Bento Gonçalves

Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul sedia o evento nacional, que já passou pela Bahia, São Paulo e Pernambuco.

Com uma programação repleta de vivências culturais, atividades físicas, oficinas e debates, o Encontro visa promover o envelhecimento saudável, autônomo e integrado à comunidade. Mil pessoas idosas estão presencialmente nesta edição, que também terá transmissão online para todo o Brasil. Dezesseis alegretenses, participantes do projeto Sesc Maturidade Ativa, estão dentre os presentes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Maturidade ativa do SESC- Alegrete.

A palestra “Jornada da longevidade: a busca por uma vida mais longa, plena e feliz”, conduzida pelo médico geriatra e pesquisador Emílio Moriguchi, referência nacional em estudos sobre envelhecimento. A programação inclui ainda o debate “Ninguém Envelhece Sozinho”, que abordará redes de apoio à pessoa idosa, além de passeios turísticos, vivências em dança circular, ginástica do cérebro, oficinas de tecnologia e uma mostra de talentos com os próprios participantes.

Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o programa Sesc Maturidade Ativa está há mais de 20 anos no Estado com o objetivo de promover qualidade de vida e envelhecimento ativo para pessoas com 50 anos ou mais. No projeto, os participantes se reúnem para conviver, divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários.

É um movimento social organizado que busca construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do participante na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva. Atualmente, são 59 grupos ativos com atividades sistemáticas no Rio Grande do Sul. Mais informações estão disponíveis em www.sesc-rs.com.br/assistencia/maturidadeativa.