Maurício Arruda inicia por Alegrete sua carreira como Delegado de Polícia

Um novo desafio aos 33 anos. Maurício Arruda Coronel é natural de Santa Maria e chegou em Alegrete no último dia 5. O mais novo Delegado e Titular da DPPA foi apresentado pelo Delegado Regional, Valeriano Neto, na manhã desta quarta-feira(9), em uma entrevista coletiva.

Em uma entrevista ao PAT, o Delegado Maurício disse que sempre residiu em sua cidade Natal. Ele se formou em Direito na UFSM em 2011 e, desde 2013 trabalhava no Ministério Público da União. Primeiro no Ministério Público Federal e depois no Ministério Público do Trabalho.

O santamariense ressaltou que já conhecia a região e tinha muita vontade de vir pra Alegrete, onde pretende estabelecer residência.

“Chego a Alegrete com muita disposição para somar esforços aos colegas policias civis que aqui já estão desenvolvendo um excelente trabalho. Com a missão de servir a comunidade com eficiência e presteza, características da polícia civil” – declarou.

O novo titular da DPPA, também, destacou que a cidade tem se mostrado bastante acolhedora e ele está sentindo-se muito bem vindo.

“A equipe da Delegacia é excelente e extremamente experiente o que ajuda nesse momento de adaptação”- comentou o Delegado que vai estar à frente do seu primeiro desafio como titular de uma DP desde que formou-se na última turma do Concurso da Polícia Civil.

Na última semana ocorreu a cerimônia virtual de formatura da 47ª turma do curso de formação profissional de Delegados de Polícia da ACADEPOL/RS. Ao todo, foram 55 novos delegados que ingressaram na Polícia Civil através de concurso público realizado em 2018.

Uma outra paixão, além do Direito e da Polícia Civil é o esporte. Delegado Maurício disse que desde a adolescência praticou esportes, mas nos últimos anos tem se dedicado mais e se concentrado nas corridas. No ano passado completou a meia maratona em Florianópolis. O policial civil destaca que pretendo seguir se dedicando à prática esportiva.

Até a data de hoje, a DPPA estava sob o comando do Delegado Regional Valeriano Neto. Ele está no município há pouco menos de dois anos e já desenvolveu vários trabalhos exitosos contra os diversos crimes. O tráfico de drogas, especialmente, pois é a causa de muitos outros como: furtos, assaltos, arrombamentos e homicídios.

Também foram apresentados os demais Delegados da região que vão somar nas delegacias de Uruguaiana.

Delegado André Serrão Izidio da Silva -31 anos – natural de Niterói (RJ) – assume a DRACO

Delegado Matheus Antunes da Rosa – 29 anos – natural de Porto Alegre – assume a 1ª DP

Delegado Alexandre Neves de Mesquita – 31 anos – natural de Rio Grande – assume 2ª DP

Delegado Rodrigo Bernardes de Assis – 29 anos – natural de Araguari(MG) – assume a DPPA

Delegado Vinícius Nahan dos Santos – 29 anos – natural de Campo Bom – assume a DPCA