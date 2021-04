Maurício Baialardi promove “Live Santa Causa” no domingo em prol do hospital de Alegrete

Compartilhe















O projeto já nasceu grande. Assim como o Churrasco do Bem, que entre as duas edições obteve mais de 60 mil acessos e arrecadou 12 toneladas de alimentos, a ideia de reunir música, churrasco e solidariedade é sucesso certo. Será assim que o músico alegretense Maurício Baialardi, vai cantar em prol da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Não bastasse um vasto rol de patrocinadores que aumenta dia após dia, a campanha teve adesão do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete.

A parceria promete na Campanha Santa Causa, o NCCCA disponibilizou três coberturas de importantes garanhões da raça crioula.

Durante a live “Santa Causa”, será realizado um leilão virtual, rematando os três cobiçados exemplares. “Niazzi Improviso”, foi doado ao NCCCA pelo pecuarista Tiago Antoniazzi da Cabanha Niazzi de São Gabriel. Já “Um Bueno do Passo da Lage” e “Um Amigo do Passo da Lage”, doações do produtor agropecuário Diego Courtes Lutzky da Agropecuária Coxilha Grande de Tupanciretã.

De acordo com informações do Núcleo de Alegrete, já foram contabilizados R$ 4 mil nas vendas pré-lance entre os três animais do leilão da campanha Santa Causa.

Os interessados poderão fazer os seus pré-lances pelos contatos 9 9723-9575 (Fernando) ou 9 9646-5528 (Jéssica), o leilão será finalizado durante a Live.

O NCCCA, através presidente Vinícius Freitas reitera a importância da parceria na campanha. “Estamos nos solidarizando nessa campanha e fazendo nossa parte, nesse momento difícil que estamos passando”, avaliou Freitas.

A Live "Santa Causa", será transmitida dia 4, Domingo, às 19h pelo canal do músico no Youtube: www.youtube.com/baialardi e contará também com a participação do renomado Cheff Churrasqueiro "Douglas Parrillero" que dará dicas de cortes, ferramentas e receitas de acompanhamentos para parrilla. Além disso, grandes nomes do Padel e do Futebol mundial prometem abrilhantar a Live Santa Causa com camisetas autografadas que também serão leiloadas.

Baialardi convida os fãs e simpatizantes da boa música a acompanharem a Live, interagirem e fazerem suas doações. “Todo o valor investido pelos patrocinadores, assim como o valor arrecadado com os leilões e as doações, será inteiramente repassado a Santa Casa de Alegrete. A participação de todos é muito importante nesse momento delicado”, frisou o músico alegretense. As empresas que desejarem agregar sua marca e engrandecer ainda mais esse evento, podem entrar em contato com os organizadores pelo 9 99022923 (Baialardi) ou 9 9991 8220 (Rodrigo). Júlio Cesar Santos Fotos: Vic Martins, acervo pessoal e reprodução