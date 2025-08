MDB aposta em nomes de Alegrete para reforçar representação na Assembleia Legislativa

O Movimento Democrático Brasileiro do Rio Grande do Sul (MDB-RS) realizou, no último sábado (2), a terceira edição da série de encontros macrorregionais “Pelo Rio Grande – Pra seguir fazendo história”, em Alegrete. O evento, promovido pela Coordenadoria da Fronteira Oeste, integra a agenda de mobilização do partido para as eleições de 2026 e marcou novo ato público em apoio à pré-candidatura do vice-governador Gabriel Souza ao Palácio Piratini.

Além da consolidação do nome de Souza como pré-candidato ao governo estadual, o partido também trabalha a formação de nominatas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. O presidente do MDB-RS, deputado Vilmar Zanchin, destacou a importância de candidaturas regionais com potencial de voto. “A formação de nominatas fortes, plurais e com potencial eleitoral será fundamental para sustentarmos a pré-candidatura do nosso vice-governador Gabriel Souza ao Piratini”, afirmou.

Na Fronteira Oeste, dois nomes já confirmaram pré-candidatura à Assembleia Legislativa: o ex-prefeito de Alegrete e atual diretor-geral da Secretaria da Agricultura, Márcio Amaral, e a presidente estadual do MDB Mulher, Cris Lohmann. Ambos são naturais de Alegrete e compõem a estratégia regional de fortalecimento do partido.

Durante o encontro, Zanchin defendeu a unidade partidária e a continuidade de projetos iniciados em gestões anteriores. O ex-senador José Fogaça, vice-presidente estadual do MDB, também participou do ato. Em sua fala, citou a trajetória do partido no Executivo estadual e defendeu a candidatura de Gabriel Souza como forma de garantir estabilidade e continuidade administrativa.

Gabriel Souza, que discursou como governador em exercício, abordou temas da conjuntura política e econômica, incluindo a recente taxação imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo ele, a medida pode afetar diretamente o setor de frigoríficos da Fronteira Oeste. O vice-governador também criticou a polarização política e afirmou que o MDB representa uma alternativa baseada no diálogo.

“Aqui fazemos diferente. Nossa prioridade são os gaúchos. No Rio Grande do Sul temos que resistir. Escolhemos o caminho que pode até ser o mais difícil, pois corajoso no Brasil é quem diz não aos extremos”, declarou.

Cris Lohmann destacou a presença feminina nas chapas e lembrou que o MDB do Rio Grande do Sul foi o partido que mais elegeu mulheres no Brasil nas eleições municipais de 2024. Já Márcio Amaral reforçou a importância de representação regional no Legislativo estadual para o acesso a recursos e a formulação de políticas públicas voltadas ao interior.

A Coordenadoria da Fronteira Oeste é composta por dez municípios e tem cerca de 280,3 mil eleitores. Atualmente, o MDB detém dois prefeitos, um vice-prefeito e sete vereadores na região.

Outros nomes que colocaram-se à disposição do partido para disputar cargos proporcionais foram o próprio presidente Vilmar Zanchin, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o ex-prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, todos pré-candidatos à Câmara dos Deputados. Também participaram do encontro o deputado estadual Tiago Simon e o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel, ambos com pré-candidatura à Assembleia Legislativa.

Entre os presentes estavam o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade; o presidente do MDB local, João Leivas; representantes dos núcleos partidários estadual e municipal; além de lideranças políticas e comunitárias da região. Participaram virtualmente o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, e os ex-governadores Germano Rigotto e José Ivo Sartori.

Foto: RODRIGO ZIEBELL