MDB Mulher Alegrete promove campanha de Natal Solidário para arrecadar brinquedos e itens essenciais para bebês

O MDB Mulher Alegrete está promovendo uma campanha de Natal Solidário com o objetivo de arrecadar brinquedos e itens essenciais para contribuir com o bem-estar de crianças e bebês atendidos no município. A iniciativa busca mobilizar a comunidade em um gesto de solidariedade durante o período natalino.

A campanha prevê duas frentes de arrecadação. A primeira é destinada à coleta de brinquedos, que serão entregues a crianças de um bairro de Alegrete, ainda a ser definido pela organização. A segunda contempla a arrecadação de produtos essenciais para os cuidados de recém-nascidos e crianças atendidos pela Pediatria e pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

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Entre os itens solicitados para a instituição hospitalar estão fraldas, lenços umedecidos, cotonetes e outros produtos essenciais utilizados nos cuidados dos bebês. A ação pretende reunir doações que possam contribuir com as necessidades dos pequenos pacientes.

Como participar

As doações podem ser entregues na sede do MDB, em Alegrete, localizada na Rua Venâncio Aires, nº 865. A organização convida a comunidade a participar da iniciativa por meio da doação de brinquedos e dos produtos indicados para a campanha.

A escolha do bairro que receberá os brinquedos ainda está pendente de definição, conforme informado no material de divulgação da ação.

Com a campanha, o MDB Mulher Alegrete busca incentivar a participação comunitária e fortalecer a rede de solidariedade local, promovendo um Natal marcado pela atenção às necessidades das crianças e dos bebês.

A iniciativa reforça a importância da colaboração coletiva em ações sociais, nas quais cada contribuição pode representar uma oportunidade de levar acolhimento e alegria a quem precisa.

Serviço

Campanha: Natal Solidário — MDB Mulher Alegrete

Doações: brinquedos, fraldas, lenços umedecidos, cotonetes e outros itens essenciais para bebês.

Público beneficiado: crianças de um bairro de Alegrete, ainda a ser definido, e pacientes da Pediatria e da UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Local de entrega: sede do MDB Alegrete.

Endereço: Rua Venâncio Aires, nº 865.