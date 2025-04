MEC divulga prazo para isenção da inscrição para o Enem 2025

O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante, com o login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.br, até às 23h59min do dia 25 deste mês.

O Enem é uma das principais formas de ingresso no ensino superior no Brasil. As provas do exame deste ano serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prevê a gratuidade para matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas em 2025 ou em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos – EJA).

O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição do Enem do ano passado, mas não compareceu a um ou dois dias de provas na edição de 2024 e ainda quer participar da edição de 2025 gratuitamente terá que justificar a ausência.

De acordo com o edital, o prazo para fazer a justificativa é o mesmo do pedido de isenção da taxa de inscrição. A justificativa de ausência no Enem 2024 também é realizada na Página do Participante. É importa ficar atento aos prazos, pois o Exame é o mais desejado aos estudantes que desejam ingressar na universidade.

Fonte: MEC- O Sul