Médica que desapareceu em Erechim é resgatada pela polícia em cativeiro no Paraná

Foram presos dois homens e uma mulher na operação, que foi comandada por uma equipe do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Polícia Civil.

Segundo a polícia, Tamires foi sequestrada ao sair de um posto de saúde no bairro Aldo Airolli, em Erechim, no Rio Grande do Sul, onde trabalhava.