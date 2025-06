Médico acreano recebe título de Cidadão Alegretense em cerimônia realizada pela Câmara

Share on Email

O reconhecimento foi entregue pelas mãos do vereador Vagner Fan, em razão da recente saída do profissional da cidade, onde atuou na atenção básica de saúde por cerca de seis anos.

Natural de Manoel Urbano, no Acre, o médico chegou ao município em 2016, ao integrar o Programa Mais Médicos para o Brasil. Desde então, destacou-se pelo trabalho dedicado na saúde da família, especialmente na ESF Boa Vista/Quilombola — carinhosamente chamada por ele de “Posto da Boa Vista” — e, mais recentemente, na ESF Passo Novo, onde prestava assistência às comunidades do interior do município.

Ao receber o título, Dr. Antônio expressou gratidão e emoção pelo reconhecimento.

“Com imensa gratidão e emoção, recebo o título de cidadão alegretense. Ser homenageado por uma cidade tão acolhedora, que me recebeu de braços abertos, é uma honra indescritível. Como acreano, sinto-me profundamente tocado por essa demonstração de carinho e reconhecimento vinda de outro estado. Alegrete agora também faz parte da minha história e do meu coração. Muito obrigado a todos os alegretenses por esse gesto tão especial”, declarou.

Durante o período em que esteve na cidade, o médico não apenas atuou na assistência médica, mas também participou de projetos sociais, ações de inclusão e voluntariado. Foi um dos profissionais que estiveram na linha de frente no combate à Covid-19, trabalhando no gripário do município durante toda a pandemia.

Atualmente, Dr. Antônio reside na cidade de Engenheiro Beltrão, no Paraná, onde mora há três anos. No município paranaense, ele se elegeu vereador e segue engajado na vida pública e em ações voltadas ao bem-estar da comunidade.

Trajetória

Nascido em 22 de junho de 1982, filho de Nascimento Pereira da Silva e Maria Iracy de Almeida, Dr. Antônio cresceu ao lado de dez irmãos. A mudança da família da zona rural para a cidade, quando ele tinha 11 anos, foi o marco para o início da vida acadêmica. Começou a trabalhar no serviço público aos 18 anos, como agente de endemias da Secretaria Estadual de Saúde do Acre.

Aos 27 anos, deixou o emprego e se mudou para a Bolívia, onde cursou medicina. Retornou ao Brasil em 2016, já formado, e passou a integrar o Mais Médicos. No campo pessoal, é casado com a também médica Brena Verçosa, com quem tem uma filha, Amabile. Ele é pai ainda de Breno, de 17 anos, e Antonny, de 15, filhos do primeiro casamento.

Durante a cerimônia, o vereador Vagner Fan ressaltou o impacto do trabalho do médico na comunidade. “É uma justa homenagem. O Dr. Antônio fez história no nosso município e deixa uma contribuição imensurável na área da saúde”, disse.