Médico alegretense participa de capacitação em técnicas avançadas de prótese de quadril em São Paulo

Com esse propósito, o médico alegretense Dr. Júlio Paim Rigol participou de uma capacitação especializada em Artroplastia Total do Quadril, realizada no Centro de Treinamento Quirontec, em São Paulo.

O curso intensivo proporcionou aprofundamento teórico e prático em técnicas cirúrgicas utilizadas nos procedimentos de implante de prótese total de quadril. A programação incluiu treinamento em laboratório de cadáveres, permitindo aos participantes desenvolver e aperfeiçoar conhecimentos sobre diferentes vias de acesso cirúrgico, especialmente as abordagens anterior e posterior, além da técnica SuperPath.

A Artroplastia Total do Quadril é um procedimento cirúrgico indicado, entre outras situações, para pacientes que apresentam comprometimento importante da articulação, frequentemente associado a quadros avançados de desgaste, como a artrose. A cirurgia consiste na substituição das estruturas articulares danificadas por componentes protéticos, com o objetivo de aliviar a dor, recuperar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

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Durante a capacitação, foram abordadas diferentes possibilidades técnicas para a realização do procedimento. Entre elas está a técnica SuperPath, uma abordagem cirúrgica desenvolvida para possibilitar o acesso à articulação do quadril com preservação de estruturas musculares e tecidos importantes, conforme as características e indicações de cada paciente.

O treinamento prático em laboratório de cadáveres representa uma importante oportunidade de aperfeiçoamento para os profissionais, permitindo o estudo detalhado da anatomia e a familiarização com as diferentes etapas dos procedimentos cirúrgicos em um ambiente especializado.

Ao avaliar a experiência, o Dr. Júlio Paim Rigol destacou a importância da oportunidade de aprendizado e do contato com técnicas modernas utilizadas na medicina ortopédica.

Segundo o médico, o curso prático sobre as vias de acesso anterior e posterior, incluindo a técnica SuperPath, realizado no Centro de Treinamento Quirontec, em São Paulo, foi uma excelente oportunidade para aprofundar conhecimentos e acompanhar as modernas possibilidades técnicas disponíveis para os procedimentos de implante de próteses no quadril.

A participação em capacitações especializadas reforça o compromisso dos profissionais da área médica com a educação continuada e a evolução da prática clínica e cirúrgica. O contato com novas técnicas e tecnologias amplia o conhecimento e contribui para que os médicos estejam preparados para avaliar as diferentes alternativas de tratamento, sempre considerando as necessidades individuais de cada paciente.

Para o médico alegretense, investir em atualização profissional significa acompanhar a evolução da medicina e buscar continuamente o aprimoramento da assistência prestada à população.