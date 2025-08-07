Médico alegretense será palestrante no Congresso Brasileiro de Cirurgia

O evento, amplamente reconhecido como o maior encontro de cirurgiões do país, reunirá cerca de 5.000 profissionais, incluindo cirurgiões experientes, residentes e acadêmicos de medicina, em um ambiente de aprendizado, networking e inovação.

Um dos palestrantes confirmados é o renomado médico alegretense Erasmo Guterres Silva, que vai abordar o tema sobre câncer de tireoide. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em Cirurgia Geral pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Especialista em Cirurgia Geral pelo CBC e reconhecido pelo CFM. O painel com a participação do Dr. Erasmo acontece no dia 9, no período da tarde.

O profissional atua como médico cirurgião na Santa Casa de Caridade de Alegrete. É Membro Emérito do CBC e Titular da SOBRACIL. Realizou fellow-observer no Hospital 12 de Octubre da Universidade Camplutense em Madri. Em 2003, concluiu Fellowship em Cirurgia Gástrica no National Cancer Center Hospital, em Tóquio.

Este ano, a diversificada programação será enriquecida por três simpósios altamente especializados, organizados em parceria com renomadas instituições:

Simpósio de Cirurgia da Parede Abdominal, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH);

Simpósio de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM);

1º Congresso Acute – Atualização em Cirurgia de Urgência, Trauma e Emergência promovido pelo CBC com o apoio da Sociedade Panamericana de Trauma (SPT) e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT).

Esses simpósios paralelos trarão à tona discussões sobre os avanços mais recentes e os desafios contemporâneos da cirurgia, com a participação de especialistas de destaque nacional e internacional.

Além disso, o Congresso proporcionará uma ampla gama de atividades nas inúmeras áreas de atuação da cirurgia geral com destaque para vídeo cirurgia e cirurgia robótica. A programação científica se composta de palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e uma área de exposição com as mais inovadoras soluções tecnológicas e produtos médicos. Este é um momento único para trocar conhecimentos, fortalecer redes de contato e se atualizar sobre o que há de mais moderno na prática cirúrgica.

Gutterres destaca a importância da presença para fazer do 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia um marco na história da cirurgia brasileira. “Estou preparado para vivenciar dias de aprendizado e experiências inesquecíveis em um dos maiores eventos do setor”, destacou o médico alegretense.