Médico brasileiro se prepara para vacinação contra Covid-19 no Reino Unido: ‘sinal de que está chegando’

“O hospital informou a todos os médicos e profissionais de saúde que nos próximos dias ou semanas vai ser colocada em prática uma estrutura para permitir que a vacina atinja os profissionais de saúde do hospital”, afirma o médico, que também é professor do Imperial College, ao G1.

O governo britânico informou que um primeiro lote, de 10 milhões de doses, será disponibilizado pelo sistema público de saúde. À rede Sky News, o ministro de Saúde, Matt Hancock, afirmou que no início da próxima semana, começa o programa de vacinação.

No Hammersmith Hospital, as equipes foram convocadas a trabalhar em fins de semana, o que leva Ricardo a acreditar que os médicos também serão treinados para aplicarem a vacina na população. “É um sinal de que está chegando logo, a gente não tem ideia exatamente quando”, relata. Por causa das condições de armazenamento da vacina – que precisa ser mantida a -70°C – as campanhas de vacinação serão feitas em hospitais.