Médico da rede pública diz que 80% dos pacientes que atende apresentam problemas respiratórios

O frio que começou em junho passado, aliado à chuva e umidade provocou uma aumento de doenças respiratórias muito grande em Alegrete. Crianças, adultos e idosos foram acometidos por gripes e outros problemas. Isso faz com que as ESFs estejam lotadas, assim como UPA com pacientes com os sintomas dessas doenças. E as internações na Santa Casa em grande parte é de pessoas com problemas respiratórios

Infelizmente não se tem muito o que fazer, a chegada do inverno fica mais propícia para o adoecimento, mas não necessariamente só porque o clima esfriou, mas por vários fatores. Essa e uma constatação do médico, Luciano Benone, da Rede Pública de Saúde de Alegrete. Ele diz que na ESF do Passo Novo, onde atende, 80% dos pacientes apresentavam sintomas gripais, assim como na ESF Piola.

Ele explica que no inverno o clima tende a ficar mais frio e seco o que deixa as vias respiratórias mais secas, ressecando o muco que funciona como barreira de proteção. Com isso, as pessoas ficam mais em ambientes fechados o que favorece a circulação dos vírus, além de ter uma circulação maior de vírus sazonais.

E o que o médico indica para minimizar essas síndromes gripais é evitar locais fechados com pessoas que possam está com vírus, se alimentar bem para poder ter uma boa ingestão de vitaminas e, consequentemente melhorar o sistema imunológico, além de tomar bastante líquido, e outra coisa importante: evite a auto medição.