Médicos do HGuA realizaram ação de apoio ao Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana

Alegretense seguiu os passos do pai e fez do cavalo seu projeto de vida

Para essa iniciativa, foram deslocados profissionais de saúde altamente capacitados, incluindo a 1ª Tenente Cristiane Correa de Oliveira Arcoverde, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, e o 1º Tenente Mauricio Gomes Arcoverde, especialista em Ortopedia e Traumatologia. Juntos, eles realizaram um total de 34 atendimentos, distribuídos em diferentes especialidades.

No que diz respeito à especialidade de Ginecologia, foram realizados 07 atendimentos pela manhã e 05 atendimentos à tarde, totalizando 12 atendimentos. Já na especialidade de Ortopedia, foram 12 atendimentos pela manhã e 10 atendimentos à tarde, totalizando 22 atendimentos.

Essa ação demonstra a capacidade do HGuA de trabalhar em conjunto e de forma interoperável, garantindo que diferentes unidades de saúde dentro do Exército possam cooperar de maneira eficiente. O principal objetivo desse esforço conjunto é mitigar dificuldades e proporcionar um aumento significativo na capacidade de resolução de problemas, melhorando a prestação dos serviços de saúde em prol dos usuários do Fundo de Saúde do Exército na Guarnição de Uruguaiana.

Morte trágica de Evandro Farias, em Caxias, abala a comunidade esportiva de Alegrete

No dia 24 de julho, essa parceria entre o HGuA e o PMGuU foi novamente fortalecida, com o apoio do Capitão Renato de Oliveira Costa, especialista em Ginecologia, que realizou 04 consultas pela manhã e 07 consultas à tarde, totalizando 11 atendimentos. Além disso, o 2º Tenente OMT William Gradaschi Correa, especialista em Ortopedia e Traumatologia, atendeu 12 pacientes pela manhã e 09 pacientes à tarde, totalizando 21 atendimentos nesse dia.

A Tenente-Coronel Rosimeire Paiva Barbosa Lins, Diretora do HGuA, ressaltou a importância dessa atividade conjunta, destacando que ela reflete a capacidade da instituição de atuar de forma colaborativa, buscando sempre o melhor atendimento e cuidado para os usuários do sistema de saúde do Exército. Através desse tipo de ação, o HGuA reforça seu compromisso com a excelência no atendimento médico e com a missão de proporcionar serviços de saúde de qualidade para a comunidade militar e seus dependentes.

Dia dos Namorados| Diferença de idade nunca foi problema para o casal Elias e Maria

Essas ações de apoio e cooperação entre unidades de saúde do Exército demonstram a eficiência e a sinergia entre as instituições militares, visando sempre o bem-estar dos usuários e a excelência na prestação dos serviços de saúde.