Médicos novos: Santa Casa apresenta neurocirurgião e cirurgião plástico

O neurocirurgião César Ajala Vieira já está atendendo no hospital. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ele realizou residência médica em Neurocirurgia no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre, vinculado ao Hospital São José da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Reconhecido pelo atendimento humanizado, o profissional passou a integrar o corpo clínico do hospital, onde já iniciou os atendimentos pelo Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa. No primeiro dia de atuação, teve a agenda totalmente preenchida, o que demonstra a grande demanda pela neurocirurgia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ele também está atendendo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), via município, por encaminhamento do médico assistente, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), contribuindo para a redução das filas de espera por atendimento especializado, o que antes era feito para Uruguaiana, referência na modalidade.

Também foi apresentado o cirurgião plástico Cezar Fernandes, profissional que tem mais de 29 anos de atuação na área de cirurgia plástica, estética e reparadora. Este é outro importante reforço no corpo clínico da instituição. Entre os procedimentos oferecidos estão: gluteoplastia, mamoplastia, implantes mamários, ginecomastia, lipoaspirações, entre outros. O cirurgião atende tanto pelo Carisaúde quanto em consultas particulares.

Os agendamentos podem ser feitos diretamente pela Central Carisaúde, por meio dos telefones (55) 3426-2888 ou 99626-4720 (WhatsApp).