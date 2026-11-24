Concurso 3.089 foi realizado no último domingo (22), sem ganhadores na faixa principal. Cada aposta premiada com cinco acertos receberá R$ 51.466,57.

A sorte grande ainda não saiu! Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.089 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 22 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 65 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram: 17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59.

Apesar de ninguém ter conquistado o prêmio máximo, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias. Ao todo, 26 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 51.466,57 cada. Já na quadra, 2.971 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 643,42 por aposta.

Cinco apostas do Rio Grande do Sul acertam a quina

O Rio Grande do Sul também teve motivos para comemorar. Cinco apostas registradas no Estado acertaram cinco dezenas e garantiram o prêmio individual de R$ 51.466,57.

As apostas premiadas foram registradas nos municípios de Estância Velha, Gravataí, Ijuí e Porto Alegre.

Próximo sorteio será na terça-feira

A expectativa agora fica para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira, 24 de novembro. Segundo a estimativa divulgada pela Caixa, o prêmio principal poderá chegar a R$ 65 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite estabelecido para o sorteio.

Com o prêmio acumulado, a expectativa é de movimentação ainda maior entre os apostadores que sonham em mudar de vida com a bolada milionária.

Confira o resultado do concurso 3.089:

17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59

Rateio da premiação:

6 acertos: nenhum ganhador.

5 acertos: 26 apostas ganhadoras – R$ 51.466,57 cada.

4 acertos: 2.971 apostas ganhadoras – R$ 643,42 cada.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (24), com prêmio estimado em R$ 65 milhões.