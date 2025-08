Mega-Sena acumulada com prêmio de R$ 85 milhões neste sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.895 da Mega-Sena, realizado na noite da última quinta-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o sorteio de hoje.

Os números sorteados foram: 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56. Mas 47 bilhetes acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.028,54 cada. Já 4.081 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.431,84 cada.

Para o concurso deste sábado, as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito (neste caso, com valor mínimo de R$ 30 por compra) ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.