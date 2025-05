Mega-Sena acumulada paga R$ 100 milhões nesta terça-feira para quem acertar as 6 dezenas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma aposta feita por canais eletrônicos em Campo Grande faturou R$ 64.445,11 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.864 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (17). O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 100 milhões no próximo sorteio, previsto para essa terça-feira (20).

Segundo a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram: 5, 6, 15, 17, 31 e 53. No total, 77 apostas acertaram a quina em todo o país, incluindo a de Campo Grande, e cada uma receberá o mesmo valor.

Já a quadra premiou 7.767 apostas, com prêmio individual de R$ 912,70. Entre os 45 ganhadores da quadra em Mato Grosso do Sul, há apostas registradas em cidades como Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e a própria Campo Grande.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19h, de hoje nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h. Cada bilhete simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 5,00. Na Mega-Sena, vencem aqueles que acertarem quatro, cinco ou seis números. As faixas de premiações são diferentes, dependendo dos acertos.

Caso um apostador leve para casa o prêmio acumulado de R$ 100 milhões da Mega-Sena, será possível, caso queira, aplicar todo o dinheiro em cadernetas de investimento, como a poupança, que é uma das modalidades mais acessíveis e conhecidas do país.

Ela está presente em todas as instituições financeiras do território nacional. Geralmente, a poupança varia conforme dois índices: a Taxa Referencial (TR) e a Selic atualizada. Essa segunda está atualmente na faixa de 14,75% ao ano, o que leva a um cenário específico.

Ou seja, rentabilidade de 0,5% no primeiro mês de aplicação. A partir dessa lógica, fazer cálculos simples para simular o rendimento na caderneta. Vale salientar que podem existir variações em períodos posteriores, sendo possível apenas estimar o primeiro mês.

O prêmio de R$ 100 milhões da Mega-Sena acumulada tende a render, aproximadamente, R$ 500 mil, o que é um valor bastante considerável. Também existem outras modalidades de investimento que podem ser avaliadas com cuidado pelo próprio investidor.