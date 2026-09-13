Mega-Sena não tem ganhador e prêmio dispara para R$ 85 milhões neste domingo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.056, realizado na última quinta-feira (10). Próximo sorteio acontece no domingo (13).

13 de setembro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.056, realizado na noite desta quinta-feira (10). Com isso, o prêmio principal está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

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Confira os números sorteados

14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 50 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma delas receberá R$ 45.990,43.

Já outras 3.344 apostas acertaram quatro números e terão direito a um prêmio de R$ 1.133,49 cada.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no domingo (13), às 11h. Os interessados podem registrar suas apostas até as 22h de sábado (12). Os jogos podem ser feitos presencialmente em qualquer lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Com o prêmio acumulado em R$ 85 milhões, o próximo concurso deve aumentar a expectativa entre os apostadores que buscam a chance de mudar de vida com uma única aposta.

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