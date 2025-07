Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 42 milhões neste sábado

Os números sorteados foram: 14 – 24 – 36 – 44 – 46 – 54. Porém, 42 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.977,98 cada e 3.711 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.115,24 cada.

Para este concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A chance de vencer na Mega-Sena com uma única aposta é de 1 em 50.063.860, o que resulta em aproximadamente 0,000002%.

Existem outras opções de jogos que normalmente são mais caras. Podendo escolher de 6 até 15 números, e quanto maior a quantidade de números marcados, mais cara fica a aposta. Se o apostador, por exemplo, escolher 15 números, ele ganhará se 6 dentre esses 15 números forem os sorteados. Há prêmios também para a quina (5 acertos) e a quadra (4 acertos).