Mega-Sena pode pagar R$ 300 milhões nesta segunda-feira e terá sorteios diários até sexta

Prêmio acumulado está entre os maiores dos concursos regulares da loteria; Mega Semana Outubro Rosa terá cinco sorteios consecutivos.

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões nesta segunda-feira (26). O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso 3074, realizado no sábado (24), e aumenta a expectativa de quem sonha em mudar de vida com a loteria.

Além do prêmio milionário, esta semana terá uma programação especial para os apostadores. A Caixa Econômica Federal promove a Mega Semana Outubro Rosa, com cinco sorteios consecutivos entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). A iniciativa amplia as oportunidades de participação, mantendo as regras habituais da modalidade.

Prêmio acumulado chega a R$ 300 milhões

No concurso 3074, as dezenas sorteadas foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para o sorteio seguinte.

Caso o valor estimado de R$ 300 milhões seja confirmado, o prêmio ficará entre os maiores já oferecidos em concursos regulares da Mega-Sena, desconsiderando a Mega da Virada e outras modalidades especiais de premiação.

Um dos maiores valores pagos em um concurso regular foi registrado em outubro de 2022. Na ocasião, duas apostas dividiram o prêmio de R$ 317.853.788,54, referente ao concurso 2525.

Mega-Sena terá cinco sorteios na semana

A Mega Semana Outubro Rosa altera excepcionalmente o calendário habitual da loteria. Em vez dos sorteios regulares realizados às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, haverá concursos de segunda a sexta-feira.

Confira o calendário previsto:

Segunda-feira (26): concurso 3075.

concurso 3075. Terça-feira (27): concurso 3076.

concurso 3076. Quarta-feira (28): concurso 3077.

concurso 3077. Quinta-feira (29): concurso 3078.

concurso 3078. Sexta-feira (30): concurso 3079.

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar todas as seis dezenas sorteadas.

De acordo com as probabilidades oficiais da modalidade, uma aposta simples tem uma chance em 50.063.860 de acertar a sena. Também há premiações para quem acerta quatro ou cinco números.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os horários-limite estabelecidos para cada concurso.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite participar de apostas em grupo e dividir o custo dos jogos e os eventuais prêmios entre os participantes.

Expectativa para o sorteio

Com o prêmio estimado em R$ 300 milhões, o sorteio desta segunda-feira deve atrair a atenção de apostadores de todo o país. A programação especial da semana também oferece novas oportunidades para quem deseja tentar a sorte nos concursos seguintes.

Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal acumulará novamente para o próximo sorteio, conforme as regras da Mega-Sena.