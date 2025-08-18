Meia Maratona dos Pampas conta com participação de alegretenses em Bagé

A prova principal de 21 km começou às 7h30, seguida da rústica de 3 km às 7h45, reunindo cerca de 696 atletas, de 48 cidades e 70 equipes. O evento premiou os participantes com troféus, medalhas e porta-medalhas personalizados.

O município de Alegrete teve representação no evento. O atletas Lucas Zelenscki Serpa foi o 14º colocado na na categoria 25 a 29 anos. Ele completou os 21 km da prova e é integrante do Grupo Corra Mais. Já Talles Luiz Dutra chegou na 16ª posição na faixa etária dos 25 a 29 anos nos 21km e representou a Academia Vida Fitness.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No percurso dos 3km, mais alegretenses tiveram destaque. Carol Vargas, da assessoria Cristiano Montanha, obteve o 2º lugar na categoria 35 a 39 anos.

Simone Hoffman foi a 4ª colocada na categoria 40 a 44 anos.

Laisa Fagundes Casado correu os 3km e foi a 18ª na categoria 25 a 29 anos.

Também Pedro Bouchet foi o 10° na categoria 25 a 29 anos dos 3km.

A prova, que teve percurso oficialmente aferido pela CBAt, atraiu corredores do Brasil e Uruguai, oferecendo premiação em dinheiro para as categorias geral e faixas etárias de 21km e 3km. Além disso, houve revezamento de 21km em duplas (masculino, feminino e misto), com premiação também por faixas etárias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento contou com uma estrutura completa e um percurso desafiador, incentivando o atletismo na região e celebrando o esporte. A Meia Maratona dos Pampas é uma realização da Maratona Peruzzo Supermercados, com organização da Cronometra Eventos.