Meio ambiente entra na pauta da Câmara de Alegrete em reunião com conselho municipal

A política ambiental de Alegrete esteve no centro de uma reunião realizada nesta terça-feira (8), na Câmara Municipal. Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) apresentaram aos vereadores a estrutura, o funcionamento e as atribuições do colegiado responsável por acompanhar e contribuir com as políticas públicas ambientais do município.

O encontro reuniu a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares; a presidente do CMMA, Adriana Vargas; a secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi; e o conselheiro Guilherme Calovi.

Durante a reunião, foram detalhados aspectos relacionados à composição do conselho, sua forma de atuação e as diretrizes que orientam o trabalho do órgão. O CMMA exerce função consultiva na formulação e no acompanhamento das políticas públicas voltadas ao meio ambiente em Alegrete.

A apresentação também serviu para aproximar duas estruturas que possuem participação direta na discussão das questões ambientais do município: o Poder Legislativo e o conselho municipal.

A proposta, segundo os participantes, é ampliar o diálogo institucional e fortalecer a participação do conselho nas discussões relacionadas às políticas ambientais de Alegrete.

Mais do que uma apresentação formal, o encontro coloca em evidência a importância da articulação entre os diferentes órgãos públicos envolvidos na definição, acompanhamento e execução das ações ambientais no município.