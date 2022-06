Meio Ambiente ganha espaço no currículo das escolas Municipais

Na manhã da última quinta-feira, 23, a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), realizou atividade de Educação Ambiental na Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Hormain, Polo dos Pinheiros.

A equipe da Sala Verde, liderada pela secretária da Semmam, Gabriella Segabinazi, conversou com os alunos a respeito da destinação correta dos resíduos e cuidados com o meio ambiente.

A escola trabalhou a temática com os alunos durante todo o mês e realizou atividades de coleta de resíduos, confecção de brinquedos com materiais recicláveis e arte com resíduos. “Ações como estas são que nos incentivam a seguir trabalhando com esperança de um futuro melhor, em se tratando dos cuidados com meio ambiente “ – ressalta Gabriella.