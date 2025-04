Meio Ambiente instala contêineres no Polo do Durasnal, em Alegrete

O diretor da Secretaria de Meio Ambiente, João Leivas e o vereador Pedro Paraíso acompanharam a instalação dos containers na Escola João André Figueira que vão servir de descarte de resíduos, ação realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Alegrete.

A secretária, Gabriela Segabinazzi, informa que todos os polos vão receber os containers. O descarte deve ser separado em lixo seco, o que pode ser reaproveitado e em lixo orgânico. Conforme um cronograma, eles vão recolher os resíduos nos polos. O que pode ser reciclado vai ser repassado à Cooperativa de Catadores do Município e o lixo orgânico segue para o destino final de transbordo, explicou a Secretaria.

Essa era uma solicitação do vereador com o objetivo de proporcionar mais organização, limpeza e conscientização ambiental para a comunidade do Polo do Durasnal.