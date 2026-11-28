A Secretaria de Meio Ambiente realizou neste dia 27, no CTG Farroupilha, mais um encontro mensal do Programa Reciclador onde levou momentos de aprendizado, descontração, troca de experiência e a valorização desses trabalhadores da cidade. Na ocasião foram entregues cinco carrocinhas para quem ainda não tem o equipamento para melhor recolher os resíduos da cidade.

A Secretaria,Gabriela Segabinazzi, falou aos recicladores sobre o trabalho, cuidados, prevenção ao alcoolismo e uso de drogas.

O prefeito Jesse Trindade e o vice Luciano Belmonte se fizeram presentes no encontro falando sobre a importância de cada um desses trabalhadores, que ao mesmo tempo que ajudam a manter a cidade limpa podem transformar este material em renda às suas famílias. Os recicladores cadastrados ganham cestas alimentares, via Secretaria de Promoção Social e as carrocinhas para melhorar a coleta de resíduos pelas ruas de Alegrete.