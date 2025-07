Meio Ambiente reúne recicladores para valorizar quem trabalha com sustentabilidade

Recentemente, a Secretaria reuniu esses trabalhadores no CTG Farroupilha, os do setor de reciclagem para momentos de troca de experiências, diálogo e valorização do trabalho ambiental que desempenham na cidade. Esta é mais uma ação de valorização e troca de experiências dessas pessoas que ajudam na coleta seletiva e no meio ambiente local.

Encontro de Recicladores de Alegrete

Nesse último encontro, conforme a Secretaria Gabriela Segabinazzi teve uma festinha junina para as crianças e as famílias receberam kits alimentares da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. – A importância do catador de reciclagem vai muito além do trabalho que ele realiza no dia a dia. Ele é uma peça fundamental na gestão de resíduos sólidos e na promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica, ajudam a reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos, salienta a Secretária.