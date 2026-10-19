MEIs poderão ter dívidas perdoadas e receber até R$ 5 mil para investimentos

O governo federal anunciou na última terça-feira (13) um pacote com cinco medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). As propostas têm como objetivo reduzir o endividamento, ampliar o acesso ao crédito, disponibilizar recursos para investimentos, aumentar o limite de faturamento anual e simplificar regras para pequenos negócios.

A principal iniciativa prevê o perdão de dívidas acumuladas por microempreendedores com o governo federal. Para isso, será encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que poderá beneficiar cerca de 3,6 milhões de MEIs, com aproximadamente R$ 12,6 bilhões em débitos.

Durante a cerimônia de anúncio, realizada no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a manutenção das dívidas dificulta o acesso ao crédito e compromete o crescimento dos pequenos negócios.

“Nós vamos ajudar vocês a saírem do sufoco. Vamos dar oxigênio para vocês não morrerem asfixiados”, declarou o presidente.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a proposta também prevê a extinção de cobranças e ações judiciais relacionadas aos débitos abrangidos pela medida, além da retirada de restrições decorrentes da inadimplência, permitindo que os empreendedores regularizem sua situação perante o Poder Público.

Negociação de dívidas privadas

Outra medida anunciada prevê a negociação de dívidas de MEIs com bancos e instituições financeiras por meio dos instrumentos do Desenrola 3.0. De acordo com o governo, o estoque dessas pendências chega a aproximadamente R$ 6 bilhões.

A operação será realizada por meio de edital, com exigência de descontos mínimos de 90% por parte dos credores. A expectativa é que a regularização das dívidas públicas e privadas facilite o acesso dos empreendedores a novas linhas de crédito.

Programa prevê até R$ 5 mil para investimentos

O pacote também inclui a criação do Pix MEI, iniciativa que prevê a transferência direta de até R$ 5 mil para investimentos produtivos. Os recursos poderão ser utilizados na aquisição de equipamentos e em melhorias destinadas a ampliar a capacidade de produção, a renda e o faturamento dos negócios.

Segundo o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, o valor não terá caráter de empréstimo. A proposta também prevê orientação e apoio aos beneficiários para a elaboração e a estruturação de projetos.

Governo propõe aumento do teto de faturamento

Outra mudança diz respeito ao limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais, que não passa por reajuste há oito anos.

A proposta enviada ao Congresso Nacional prevê elevar o teto para R$ 110 mil em 2027 e para R$ 140 mil em 2028. A alteração depende da aprovação da proposta legislativa para entrar em vigor.

Nota fiscal para pessoas físicas

A quinta medida prevê a publicação de um decreto para dar segurança jurídica à dispensa de emissão de nota fiscal nas operações realizadas por MEIs com pessoas físicas, conforme as regras aplicáveis à categoria.

A iniciativa busca esclarecer dúvidas relacionadas às mudanças tributárias e também abrangerá os chamados nanoMEIs, grupo formado por empreendedores com faturamento de até metade do limite estabelecido para a categoria.

Com o conjunto de medidas, o governo federal pretende facilitar a regularização dos pequenos negócios, ampliar as possibilidades de investimento e criar condições para que os microempreendedores retomem o acesso ao crédito e expandam suas atividades.