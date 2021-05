Melhora venda de produtos que ajudam aquecer ambientes em Alegrete

Compartilhe















A expectativa do comércio de eletrodomésticos, de Alegrete, é de que com a continuidade do frio aumente a venda de produtos que ajudam aquecer ambientes.

Depois da chuva, a umidade e o frio esta semana, as vendas desses produtos melhoraram nas lojas do ramo aqui de Alegrete.

Os preços de fogões variam a partir de 1.199 o número 1 e as lareiras estão a partir de 1.249, as menores.

Já os aquecedores que podem ser usados mais próximos do corpo é possível encontrar a partir de 140 reais em lojas da cidade. Muitos preferem fogões a lenha que além de aquecer as casas também servem para preparar alimentos.

Os lojistas acreditam que se o frio continuar nos próximos dias as pessoas vão buscar mais por estes produtos. A entrada oficial do frio, em junho, com a chegada do inverno será a safra das lojas que vêm há 15 meses de pandemia e passaram por períodos de baixas nas vendas em geral.