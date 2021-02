Melhorias na Avenida Tiaraju melhoram mobilidade na Zona leste

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, está executando obras de infraestrutura na avenida Tiaraju, na zona leste. Entre as intervenções realizadas estão o embueiramento e a substituição de asfalto na via. As equipes têm trabalhado intensamente no local.

O prefeito Márcio Amaral ressalta que as obras nesse trecho da avenida Tiaraju eram uma reivindicação antiga da comunidade e vão proporcionar um novo aspecto para a região, deixando-a ainda mais moderna e de fácil trafegabilidade.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino, a obra beneficiará toda a comunidade alegretense. “Melhorias na mobilidade urbana e na infraestrutura que impactam toda a população da cidade”, garante.