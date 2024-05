Membros da Igreja Adventista de Alegrete comemoram Dia Mundial do Aventureiro

“Se as crianças vivem com honestidade aprendem a ser justas.Se as crianças vivem com aceitação e amizade aprendem a encontrar o amor no mundo”.

Sob esses ensinamentos, a Igreja Adventista realizou, no último sábado, o encontro dos aventureiso da Igreja aqui em Alegrete . O Ministériso da Criança e Clube de Aventureiros comemoraram o Dia Mundial do Aventureiro e da Criança Adventista com o Tema :”Jesus sabe, ele cuida de você, clube destinado a crianças de 6 a 9 anos de idade extensivo a toda comunidade onde aprendem novos hábitos, bons pensamentos, valores eternos; um ambiente que incentiva o contato com Deus de uma maneira lúdica e divertida e em contato com a natureza.

O Clube de Aventureiros Construindo o Amanhã localizado na rua Bento Manoel em Alegrete, é o mais antigo do RS foi fundado em 1995 e conta com uma estrutura organizada, limpa e segura para receber seus “AVENTUREIROS”.

Com mais de setenta e cinco mil clubes em todo o mundo e um milhão e quatrocentos mil crianças, o Clube de Aventureiros vem contribuindo de maneira positiva para a sociedade, formando e desenvolvendo nas crianças aspectos físicos, mentais e espirituais agregados a valores e laços familiares.