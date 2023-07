Memorial do arroz foi inaugurado no CTG Sentinela do Ibicuí

Na ocasião foi inaugurado o Memorial do Arroz com propósito de manter viva história dos desbravadores daquela região que vieram de outras localidades para fazerem a transformação da Região com o plantio de arroz. A proposição de Ivo Melo, chefe do IRGA é para eternizar esse feito.

As atividades foram no CTG que fica ao lado Polo, e junto aconteceu a descentralização do projeto o agro e a educação que visa levar o trabalho do Instituto Riograndense do Arroz realizado por seus técnicos junto às lavouras e a importância do agro na estrutura municipal, estadual e federal.