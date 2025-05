Menina de 12 anos está desaparecida desde a madrugada de sábado em São Francisco de Assis

A jovem, identificada como Thassyla Fortes Brinch, foi vista pela última vez na residência da família, e desde então não foi mais localizada.

De acordo com os pais, Thassyla vestia um casaco vermelho, calça jeans e boné no momento do desaparecimento. As peças de roupa mencionadas não foram encontradas na residência, o que reforça a hipótese de que ela tenha saído vestida com esses itens.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Polícia Civil, a Brigada Militar e o Conselho Tutelar foram acionados e estão mobilizados nas buscas pela adolescente.

Qualquer informação que possa contribuir com o paradeiro de Thassyla pode ser repassada diretamente às autoridades locais.

Fonte: Blog Nossa Gente Assissense