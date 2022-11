Menina de 5 anos morre afogada em piscina de casa em Lajeado, dizem bombeiros

Uma criança de cinco anos morreu afogada na piscina de casa, em Lajeado, no Vale do Taquari, a 115 km de Porto Alegre, no domingo (6). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), os pais chegaram com a menina já desacordada no quartel pedindo ajuda. A criança foi encaminhada para o Hospital Bruno Born, no centro da cidade, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Lajeado, o corpo da menina foi encaminhado para perícia. Os resultados da causa da morte vão guiar a investigação.

O delegado Juliano Stobbe acredita que, ainda nesta semana, “um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da morte, já que um homicídio culposo não está descartado da situação”.

Em relato à polícia, o pai teria dito que a filha gostava muito de tomar banho de piscina e que era uma atividade rotineira da família em casa.

Fonte: G1