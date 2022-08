Menina de dois anos atacada por cachorros da família é transferida para hospital de Porto Alegre

Share on Email

As duas bebês que foram atacadas no pátio de sua residência na terça-feira (16) por dois cachorros da raça rottweiler seguem internadas. Os dois cães pertencem à família das meninas, que reside em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.

Após o ataque, as irmãs foram encaminhadas ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul. Após os primeiros atendimentos, a criança mais nova, de um ano, foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, com quadro de saúde estável, segundo a assessoria da casa de saúde de Sapucaia.

A bebê de dois anos passou a noite no hospital da cidade, mas, na manhã desta quarta-feira (17), também foi transferida para o HPS. A assessoria da casa de saúde explica que, mesmo com o quadro de saúde estável, a criança precisará de atendimento especializado com otorrinolaringologista e com neurocirurgião pediátrico.

Mais informações sobre o estado de saúde das bebês não foram divulgados pela assessoria do Hospital de Pronto Socorro da Capital.

Entenda o caso

Segundo informações do titular da 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, delegado Pablo Maciel Soares, vizinhos acionaram a polícia por volta das 17h de terça, contando o ocorrido.

O delegado conta que, segundo informações da família, a mãe das crianças estava em casa com elas quando ouviu os animais começarem uma briga no pátio da residência. Ela contou que tentou apartar, mas foi atacada pelos cães, assim como as duas filhas. O delegado afirma que a mãe das crianças sofreu escoriações leves e passa bem.

O delegado explica que encaminhará um documento para a prefeitura de Sapucaia do Sul, com cópia do boletim de ocorrência, para que o setor de Bem-Estar Animal estude possíveis medidas administrativas a serem tomadas. Ainda conforme o delegado, existem procedimentos que podem ser realizados, como, por exemplo, visitas para acompanhamento dos animais na residência da família.

Fonte: GaúchaZH