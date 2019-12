Menina ferida em ônibus no interior será removida para outro hospital e família precisa de ajuda

Na tarde de ontem (25), a criança que sofreu o acidente em um ônibus escolar, no interior do Município, passou a ter febre e o quadro de saúde teve alteração.

Segundo Daiana Silva, a filha foi transferida para uma ala vermelha para ter cuidados especiais. ” Ela apresentou febre e foi identicado o início de uma infecção.Os médicos iniciaram tratamento com antibióticos. Fomos comunicados de que minha filha vai precisar de um exame de videolaparoscopia e um médico especialista. Ela está no banco de leito para transferência. Pode ser para Bagé, Rio Grande ou Porto Alegre” – descreveu.

Para isso, a família precisa contar com a solidariedade dos alegretenses. Pois, o translado será pelo SUS, entretanto os demais custos para a família será por conta deles. Toda ajuda é bem vinda. Quem quiser colaborar pode entrar em contato através do telefone 55 9922-9626.

Entenda o caso:

Na última sexta-feira(20), um acidente com um ônibus escolar do Município, deixou uma criança de 11 anos gravemente ferida.

Conforme Daiana Silva, ela e os filhos de 11 e 10 anos estavam a caminho de uma formatura no Polo do Jacaquá quando o carro teve uma avaria. Ela entrou em contato com um amigo que reside nas adjacências e ele a levou com as crianças até o Polo.

No retorno, ela conversou com o motorista e algumas professores que concordaram que ela poderia vir com as crianças no ônibus. Por volta das 23h, eles saíram do educandário e pela estrada do São João. Naquela noite a chuva estava muito forte e pouco antes do 29, o motorista teria perdido o controle do transporte coletivo e chocou-se em um barranco, mas conseguiu realizar uma manobra e voltar para a estrada, segundo Daiana.

Ela acrescentou que foi tudo muito rápido, mas a filha de 11 anos caiu e bateu as costas. Desde então, não parou de chorar e queixava-se de fortes dores. O que deixou a mãe chateada foi o fato de que em momento algum o motorista perguntou se estava tudo bem, se alguém precisava de algum auxílio.

Ele continuou o itinerário e a deixou com os filhos na rua Daltro Filho. Por volta das 2h50min, ela teve que levar a filha até à UPA devido ao desespero que a criança estava diante da dor. Ela começou com vômitos e, na sequência urinar sangue. “Até imaginei que pudesse ser a menstruação dela, mas depois percebi que o volume tinha aumentado muito e os médicos pediram exames e veio a resposta de que era um trauma abdominal grave, além do trauma renal. Naquele momento, o médico que a estava atendendo disse que o quadro era sério” – falou Daiana.

A criança foi internada na Santa Casa. No início foi cogitada uma cirurgia no rim caso o quadro não tivesse melhoras.

O que deixou Daiana incomodada foi o fato de que o comunicado sobre o acidente ocorreu 24h depois e o motorista em momento algum se mostrou preocupado. Ela elogia a diretora do Polo que diariamente envia mensagens e liga para saber sobre a menina. A secretária Márcia Dorneles, também, esteve no hospital para falar com ela e fez um registro na DP. Depois ligou para saber da criança.

“Vi que ali diz que o Município está dando auxílio, só queria deixar claro que minha filha está pelo IPE e além da ligação e da vista da secretária para falar sobre o ocorrido, uma vez em cinco dias, eu não recebi nada. Eu ouvi depois que não poderia ter vindo de carona, mas não apenas eu e meus filhos estávamos no ônibus, havia mais de 20 pessoas. Poderia ter ocorrido com qualquer outra. O que chamou atenção foi a negligência do motorista” – comentou.

A secretária Márcia Dorneles já tinha ressaltado que o Município abriu uma sindicância para apurar os fatos.