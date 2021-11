Menina que quer ser policial quando crescer, aborda viatura para tirar foto com PM

Share on Email

Entre o trabalho ostensivo, situações de perigo, prisões em flagrante, entre outras ocorrências, um pedido mudou totalmente este quadro e fez do dia de uma menina o mais feliz – como ela descreve por não conter a emoção. O motivo foi ter um dos seus sonhos realizados na tarde de ontem, na Avenida Tiaraju, ao fotografar ao lado de um policial militar. Ela que reside no bairro Promorar com a mãe e uma irmã – Alessandra, sempre ressalta o desejo de seguir carreira militar.

A mãe da menina, disse que ela estava saindo da Escola Lauro Dornelles quando os olhos de Ester brilharam ao visualizar uma viatura e os policiais. Imediatamente, a pequena começou a implorar para que a mãe pedisse para ela tirar uma foto. “O outro policial estava falando com outra pessoa, e quando eu comentei sobre a foto, o soldado Luciano, gentilmente atendeu ao pedido. Só eu sei o quanto isso significou pra ela. Não há palavras para agradecer o carinho. Se minha filha já tinha o desejo de ser uma policial, agora ela tem certeza que é esse caminho que deseja seguir. Pois está realizada, parece que ganhou na loteria. Faltam palavras para agradecer, pois foi um momento muito especial para a minha filha – falou a progenitora que não deixou de comentar que, embora a outra filha, Alessandra não tenha o mesmo desejo de ser policial, também participou de um dos registros fotográficos e ficou feliz .

Adriana Padilha também enfatizou que é uma alegria imensa saber que a filha tem esse sonho. “Eu não tive a oportunidade de estudar, estou voltando agora e pretendo terminar meus estudos. Todavia, sempre incentivei minhas filhas a estudarem, pra terem uma profissão, a independência financeira delas. E, Ester desde muito pequena fala que deseja ser policial. No início pensei que fosse algo momentâneo, mas a paixão dela só aumenta e, hoje ao saber e presenciar toda alegria dela, estou certa que ela vai estudar muito e se dedicar para realizar esse sonho”- falou a mãe que destaca que será sempre a maior incentivadora das filhas no caminho do bem.

Ester ainda acrescentou que tem o desejo de conhecer um pouco mais da rotina dos policais, talvez, ir até o Quartel e presenciar um pouco mais de como é o dia a dia de um policial. Quem sabe esse desejo seja o próximo que ela vai realizar. Ver mais de perto uma viatura e conversar um pouco mais com os policiais, seus ídolos e heróis.

Em sua mensagem ao falar com a redação do PAT, ela também falou empolgada que gostaria de enviar um beijo a todos os policiais de Alegrete e, que quando se tornar adulta, será uma policial militar com muito orgulho.

O policial militar, soldado Luciano, ao ser contatado pelo PAT sintetizou: achei muito legal a criança querer bater a foto com um policial e fiquei muito feliz em saber que ainda somos um exemplo positivo no meio desse mundo onde tantas profissões se destacam.